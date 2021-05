Polícia investiga se MC Kevin tentou pular de 5° andar de hotel para a piscina

De acordo com informações preliminares passadas pela Polícia Militar a investigadores, o funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, teria cabeça na borda dessa piscina depois de pular da varanda do quarto edit

247 - Informações preliminares passadas pela Polícia Militar a investigadores apontaram que o funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, teria tentado pular da varanda do quarto para a piscina e teria batido com a cabeça na borda dessa piscina. Ele morreu na noite desse domingo (16) após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

A esposa de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e a equipe de produção que trabalhava com ele prestaram depoimento na madrugada desta segunda-feira (17) na 16ª DP (Barra da Tijuca), que investiga o caso, de acordo com o portal G1.

MC Kevin morava em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Há duas semanas, ele se casou com Deolane no México. Os dois estavam juntos no último show do cantor.

Até esse domingo, pouco antes da morte, o músico tinha 8,6 milhões de seguidores no Instagram

O corpo do funkeiro foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado nesta manhã por amigos e parentes.

