Polícia já tem hipótese sobre o que teria causado desaparecimento de criança na praia da Barra

247 - Gio Araújo, irmã do menino Édson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na praia da Barra da Tijuca na quinta-feira (4), usou suas redes sociais para atualizar a respeito de notícias sobre o caso. De acordo com os familiares, a principal suspeita da polícia é a de afogamento. As informações são do Metrópoles.

Ela ainda falou sobre as imagens de uma criança que poderia ser Edson Davi em uma lanchonete, no sábado (6). “Infelizmente, não era. Pedimos desculpas à família que foi exposta, não tivemos a intenção de prejudicá-los”, postou.

Esse é o meu irmão, ele se chama Edson Davi e tem 6 anos. Ele desapareceu ontem por volta das 16:30, na Praia da Barra da Tijuca no Posto 4, estava vestindo uma camisa de manga longa de praia preta e um short preto. A última vez que foi visto ele está brincando de bola com 2... pic.twitter.com/FoOIqO77EX — gio (@itsgioharaujo) January 5, 2024

