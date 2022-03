Polícia prende 41 em ação contra acusados de violência contra mulheres

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira (8), Dia Internacional da Mulher, a Operação Resguardo, para cumprir mandados de prisão contra acusados de violência doméstica, no estado do Rio de Janeiro. Até as 11h, 41 pessoas haviam sido presas. A força-tarefa da Polícia Civil reuniu 300 policiais para prender os agressores. As informações foram publicadas em reportagem do portal G1.

Um dos presos é Wellington Samuel Soares, que estava foragido. De acordo com a delegada Viviane Costa, "em 2010, ele queimou 70% do corpo de uma ex-companheira". "Ele teve mais duas ex-companheiras e esse mês vieram a denunciá-lo. Já era a terceira ex-companheira dele, que ele sempre agia da mesma forma. Ele violentava, agredia e ameaçava. E essas três companheiras dele viviam numa opressão tremenda", disse ela.

A ação começou no dia 7 de fevereiro deste ano. Desde então, 272 acusados de crimes contra mulheres foram presos em flagrante e em cumprimentos de mandados de prisão.

