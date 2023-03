Polícia prende artista acusado de matar fotógrafo do coletivo "Jornalistas pela Democracia", o “Terremoto”, a facadas

Apoie o 247

247 - A Polícia Militar prendeu neste domingo (13) o artista Vinícius Santos Saavedra, de 23 anos, acusado de matar a facadas o fotógrafo Felipe Ary de Souza, de 25 anos, o “Terremoto”, do coletivo Jornalistas Livres, na madrugada do último dia 8.

“O homem confessou o crime e alegou legítima defesa”, informou a secretaria, por nota a reportagem do Portal Metrópoles.

Segundo investigações da polícia, Souza e Saavedra estavam em uma festa na casa de Saavedra, na região da República, centro de São Paulo, com a namorada de Souza, Ivis Scarlet, de 23 anos, e mais um amigo.

Por volta das 4h, a dupla começou uma discussão e ambos se armaram com facas antes de começarem a brigar. Depois de trocarem golpes, Saavedra deixou o apartamento com a namorada e buscou socorro na Santa Casa de Misericórdia, em Santa Cecília. Já Souza, mais ferido, não teve condições de sair da casa. Ele foi encontrado pela polícia sangrando e também foi levado à Santa Casa, mas morreu no hospital.

Felipe Ary de Souza era membro do coletivo "Jornalistas pela Democracia" e muito querido no campo progressista. Diversos amigos e ativistas lamentaram nas redes a partida precoce do jovem.

