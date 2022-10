Polícia prende dono de loja que abusava de mulheres dentro do provador

Cleidison dos Santos estuprou e abusou sexualmente de 10 mulheres dentro do estabelecimento. Entre as vítimas clientes, candidatas a vaga de emprego e até uma funcionária edit

Apoie o 247

ICL

247 - A polícia de Belo Horizonte prendeu, nesta quinta-feira (27), o empresário Cleidison dos Santos, de 21 anos, dono de uma loja de roupas, que estuprava as clientes dentro do provador. De acordo com o site Bhaz, Cleidison estuprou e abusou sexualmente de, pelo menos, dez mulheres dentro do estabelecimento.

Cleidison, que segundo a polícia usava nome falso, foi encontrado em um prédio da Zona Leste de São Paulo.

De acordo com as investigações, entre as vítimas de Cleidison estavam clientes, candidatas atraídas por anúncios de emprego e até mesmo uma funcionária do estabelecimento que ficava na região Central de Belo Horizonte. Ele atraía as mulheres para os provadores, onde cometia os crimes.

A Polícia Civil indiciou Cleidison dos Santos, em março de 2021, pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e importunação sexual. Em dezembro de 2020, várias denúncias contra ele começaram a explodir nas redes sociais.

O homem permanece detido à disposição da Justiça.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.