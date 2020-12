Polícia prende em São Paulo mulher suspeita de participar de assalto a banco em Criciúma

A mulher é uma auxiliar de limpeza e tinha malotes de dinheiro do Banco do Brasil, munições de fuzil 7.62mm, armas de fogo de uso proibido no Brasil e rádios transmissores. Além disso, os agentes encontraram seis tijolos de cocaína, 10 telefones celulares e acionadores de explosivos edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira, 2, uma mulher suspeita de participar de assalto a uma agência bancária em Criciúma, que ocorreu na noite de segunda-feira, 30.

A mulher é uma auxiliar de limpeza e foi encontrada no Jardim Reimberg, na Zona Sul da capital paulista, após a polícia receber uma denúncia. Ela tinha malotes de dinheiro do Banco do Brasil, munições de fuzil 7.62mm, armas de fogo de uso proibido no Brasil e rádios transmissores.

Também, os agentes encontraram seis tijolos de cocaína, 10 telefones celulares e acionadores de explosivos. A 6ª Seccional da Polícia Civil conduz a investigação.

Nesta quarta-feira, 2, a Polícia Militar de Santa Catarina achou o galpão que foi usado pelos assaltantes em Içara (SC).

