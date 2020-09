Polícia prende estrangeiro suspeito de fornecer armas, drogas e explosivos facção no Rio

247 - Suspeito de fornecer drogas, armas e explosivos para uma facção criminosa do Rio de Janeiro, Anthony David Schethtman foi preso na noite de terça-feira (22) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). Ele tem nacionalidade britânica, americana e israelense. A reportagem é do portal G1.

Os explosivos vendidos por Anthony eram utilizados para ataques a bancos no Rio, apontam as investigações. Ele foi preso depois que a polícia o abordou quando o americano conduzia um veículo Mitsubishi branco clonado ou roubado.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.