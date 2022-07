Polícia prende garotas de programa suspeitas de participar de sequestro de juiz norte-americano

Outras quatro pessoas foram presas por suspeitas de envolvimento em um sequestro que aconteceu na zona sul do município do Rio edit

247 - A Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro prendeu esta semana duas garotas de programa suspeitas de participação no sequestro de um juiz norte-americano, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Além delas duas, foram presas mais quatros pessoas - Alef Israel dos Santos Araújo, Erivaldo Juvino Silva e outros dois autores não identificados. A informação foi publicada nesta quarta-feira (13) pelo portal G1.

O magistrado, que não teve o nome divulgado, foi libertado na segunda-feira (11) pelos policiais. De acordo com a polícia, criminosos queriam R$ 200 mil para soltar a vítima.

