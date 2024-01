Polícia prende grupo que vendia supostos cargos na Alesp por R$ 100 mil

Apoie o 247

247 - Policiais civis do estado de São Paulo prenderam cinco pessoas nesta sexta-feira (12) por suspeita de tentarem "vender" supostos cargos públicos na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Eles tinham imobiliária de fachada para anunciar cargos de assessor parlamentar. Cada cargo custava em torno de R$ 100 mil.

A Secretaria de Segurança Pública disse que também havia a "oferta" de supostos cargos na Administração Pública Estadual, de acordo com informações publicadas no portal Uol.

Criminosos aceitavam carros como pagamento. Os agentes da Polícia Civil apreenderam uma Mercedes, de modelo não identificado, um Hyundai HB20 e um Fiat Toro.

