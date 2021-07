Polícia prende homem suspeito de participar de incêndio contra estátua de Borba Gato em SP

O homem, que não teve identidade revelada, é o motorista de um caminhão que conduziu parte do grupo até o endereço onde está localizada a estátua de Borba Gato, com pneus que foram usados no incêndio edit

247 - A Polícia Civil prendeu, na madrugada deste domingo (25), um homem suspeito de atuar no incêndio da estátua de Borba Gato, em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista, na tarde deste sábado (24). A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo as investigações do 11º DP (Santo Amaro), o suspeito é o motorista de um caminhão que conduziu parte do grupo até o endereço onde está localizada a estátua com pneus que foram usados no incêndio.

A polícia diz que o veículo usado também estava com as placas adulteradas. "As investigações prosseguem para identificar e localizar os demais autores", disse, por nota, o governo de João Doria (PSDB).

PUBLICIDADE

De acordo com nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a polícia busca imagens e outras informações que possam ajudar "na identificação e localização dos demais autores do ato de vandalismo".

A reportagem ainda informa que o que já se sabe é que, por volta das 13h30, um grupo desembarcou de um caminhão e espalhou pneus na avenida Santo Amaro e em torno do monumento, ateando fogo logo depois. Um movimento chamado Revolução Periférica assumiu a autoria do incêndio.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.