Polícia prende mãe de menino de 3 anos encontrado morto em apartamento

247- A mãe do menino Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, foi presa pela Polícia Civil nesta terça-feira (11). De acordo com a polícia, a mulher é suspeita de ter cometido as agressões que levaram à morte do menino na segunda-feira (10), em São Paulo. As informações são do G1.

Após ser detida e prestar depoimento na 1º Delegacia de Defesa da Mulher, no Cambuci, a mulher foi levada para o 89ºDP, no Portal do Morumbi. O teor do depoimento não foi divulgado.

Segundo o Boletim de Ocorrência do caso, o menino foi encontrado desacordado na cozinha pela tia-avó. A mãe estava com Gael. O menino foi levado à Santa Casa de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Polícia Militar, que foi acionada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), informações preliminares apontam que a mãe teria passado por um surto psicótico.

A tia-avó disse que deu uma mamadeira para a criança por volta das 7h e que os dois ficaram na sala assistindo TV. Depois de alguns minutos, ele foi até a cozinha e ela começou a ouvir choros, mas pensou que ele estava pedindo colo para a mãe.

