Polícia prende no Rio homem acusado de estuprar mulher vulnerável e divulgar imagens

A vítima estava embriagada e pediu que ele e dois comparsas parassem com a violência

247 - A Polícia cumpriu mandado de prisão temporária contra homem acusado de estupro de uma mulher embriagada e a divulgação das cenas do crime em redes sociais.

Ele foi localizado pelos agentes da 36ª DP na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na quinta-feira, dia 3. Outros dois envolvidos no caso ainda estão sendo procurados, segundo O Globo.

O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro. De acordo com a Polícia Civil, o preso e dois comparsas violentaram uma mulher que estava em estado de embriaguez.

Além de praticar o ato sexual, o autor filmou o estupro e compartilhou as imagens em um aplicativo de mensagens e nas redes sociais. Segundo os agentes, no vídeo, é possível ver que a mulher pediu que os homens parassem o que estavam fazendo com ela, o que foi negado.

O nome dos acusados não foi divulgado pela polícia.

