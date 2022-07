Polícia prende padastro acusado de estuprar, engravidar e manter afilhada de 11 anos em cárcere

Menina teve complicações no parto e precisou ser levada ao hospital, onde descobriram o caso e denunciaram à polícia edit

Apoie o 247

ICL

247 - A polícia prendeu preventivamente, neste domingo (18), um homem, sem identidade revelada, acusado de estuprar, engravidar e manter a afilhada de 11 anos em cárcere privado em Duque de Caxias (RJ). A informação é do jornal O Globo.

A menina havia dado entrada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes por complicações pós-parto e seus pais alegaram aos profissionais de saúde do local que não sabiam da gravidez até então. Devido à idade da vítima, a situação de gravidez se enquadra em 'estupro de vulnerável', então os funcionários do hospital acionaram a polícia.

Os pais afirmaram à polícia que a menina teria sido vítima de estupro há nove meses por um homem desconhecido, armado, em uma rua da comunidade. No entanto, exames constataram que a menina sofria estupros recorrentes. Além disso, ela não frequentava a escola há dois anos e os vizinhos relataram que ela não era vista em público na comunidade pelo mesmo período. Desta forma, em tal situação de cárcere privado, os indícios apontam o padrasto como principal suspeito pelos estupros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ele estava morando com a mãe da vítima há três anos. De início, aceitou fazer o exame de DNA para compararmos com o do bebê que nasceu na última sexta-feira. Depois voltou atrás e se recusou. Por todos os indícios, pedimos a prisão temporária dele. A Justiça concedeu. Conseguimos cumprir o mandado hoje quando ele ia para o hospital visitar a vítima", explicou a delegada titular da Deam-Caxias, Fernanda Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mãe também está sendo investigada e, mesmo que não tenha participado diretamente dos estupros, pode ser enquadrada nos crimes de abandono intelectual e omissão de notificação. A vítima segue internada pelas complicações pós-parto, mas, ainda de acordo com a reportagem do Globo, "está em bom estado de saúde e lúcida."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE