Polícia prende quadrilha de motoristas por aplicativos que sequestrava, roubava e estuprava passageiras sozinhas em SP

Bandidos atuavam a luz do dia, com o aval dos aplicativos de carro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em pleno mês da mulher, a Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite desta segunda-feira (14) uma quadrilha de motoristas de carros por aplicativos de celular acusada de sequestrar, roubar, estuprar e abusar sexualmente de mulheres que pediam o carro sozinhas.

De acordo com o G1, três homens foram presos em flagrante pela Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) da 4ª Delegacia Seccional da Zona Norte. Houve troca de tiros entre os criminosos e os policiais. Mas nenhum deles se feriu.

A reportagem também explicou como os bandidos atuavam: Eles eram cadastrados como motoristas de carros por aplicativos de celular. Quando uma mulher sozinha pedia uma corrida, o motorista ia até o local e pegava a passageira.

Depois, durante o trajeto, ele fingia uma pane no carro e parava o veículo. Nesse momento, outro veículo que seguia o automóvel também parava e os bandidos desciam armados dele.

O grupo anunciava o assalto e entrava no carro por aplicativo com a passageira e o motorista, que fingia ser vítima também. Mas na verdade também era integrante da quadrilha.

A mulher abordada era ameaçada de morte pelo bando se não transferisse dinheiro por Pix (transferência bancária por aplicativo de celular) para contas dos criminosos.

Durante o assalto, a vítima era levada para um cativeiro numa casa em Itaquaquecetuba. Lá, ela também podia ser abusada sexualmente, como algumas vítimas relataram.

Medo

O relato assustador acima possui reflexo nas estastísticas: As mulheres temem mais ser vítima de crimes do que homens. Na prática, a percepção de risco, na população feminina, do temor de ser vítima é maior do que entre população masculina, de acordo com leitura do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.