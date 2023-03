Polícia prende soldador que aparece em vídeos ameaçando e queimando marido de funcionária

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (1º) o soldador Celso Edgar da Silva, de 29 anos, que apareceu em vídeos ameaçando e depois queimando o marido de uma colega de trabalho de uma oficina de Mauá, na Região Metropolitana da cidade de São Paulo. Ele foi encaminhado à cadeia pública de Santo André. O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio doloso (aquele no qual há a intenção de matar), qualificado por motivo fútil, emprego de fogo e emboscada sem dar chance de defesa à vítima.

A Justiça decretou a prisão de Celso pelo assassinato de Fabrício Alves de Araújo, de 45 anos, na semana passada. De acordo com a mulher da vítima, a causa do homicídio foi uma discussão sobre R$ 150.

Fabrício saiu do carro com o corpo em chamas e foi levado para um hospital com 80% do corpo queimado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito fugiu após o crime.

