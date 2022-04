Polícia prende vice-diretora investigada por maus-tratos em escola infantil

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro crianças chorando amarradas, com os braços presos por panos edit

247 - A vice-diretora da Escola de Ensino Infantil Colmeia Mágica, Fernanda Carolina Rossi Serme, de 37 anos, foi presa pela Polícia Civil de São Paulo na segunda-feira (25). Ela e a irmã, Roberta Regina Rossi Serme Coutinho da Silva, de 40, são investigadas por maus-tratos e tortura contra crianças. As informações são do G1.

De acordo com a polícia, a pedagoga se entregou sem resistir ao ser comunicada sobre o mandado de prisão preventiva. Roberta, irmã de Fernanda, segue foragida desde que teve o mandado de prisão decretado.

Além das duas irmãs, a Polícia Civil também indiciou a auxiliar de limpeza da creche, Solange da Silva Hernandez, de 55 anos. As três respondem por maus-tratos, tortura, associação criminosa, perigo de vida e constrangimento contra crianças. A polícia não pediu a prisão de Solange.

Relembre o caso

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pelo menos quatro crianças chorando amarradas, com os braços presos por panos, como se estivessem imobilizadas por ‘camisas de força’. Em uma das gravações, as crianças estão dentro de um banheiro, sentadas em cadeirinhas de bebês, no chão, embaixo de uma pia e próximas ao vaso sanitário.

Segundo o advogado da instituição, as crianças que aparecem nos vídeos que circulam nas redes sociais teriam sido colocadas propositalmente nas posições em que são vistas.

Em depoimento, as três investigadas negaram as acusações e se declaram inocentes.

