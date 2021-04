Polícia recupera mensagens de Monique com familiares: “me sinto culpada”

Mensagens recuperadas pela Polícia Civil mostram 360 diálogos entre Monique Medeiros com a família após a morte do filho, Henry Borel edit

247 - Mensagens recuperadas pela Polícia Civil mostram 360 diálogos entre Monique Medeiros com a família após a morte do filho, Henry Borel, no dia 8 de março.

Segundo reportagem da Band News, com o pai, Fernando José Fernandes, a professora trocou 134 mensagens entre 13 e 24 de março. A ele, Monique diz que deve merecer tudo que estava acontecendo porque foram escolhas dela e que agora está colhendo. Em determinado momento, a professora diz que se sente culpada. O pai responde, então que todos erraram e que nada acontece se Deus não permitir.

Com a mãe, Rosângela Medeiros, Monique conversou 226 vezes entre mensagens, ligações e envio de arquivos. No dia 16 de março, Monique contou que estava indo ao escritório do advogado dela e de Jairinho e que no dia anterior tinha passado por sete horas de interrogatório fazendo um possível inquérito.

