Polícia usa tratores para retirar bolsonaristas golpistas que bloqueiam acesso a Aeroporto de Viracopos

247 - Manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado das eleições presidenciais bloquearam o acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), na manhã desta sexta-feira (25). A Polícia Militar foi acionada e utilizou uma retroescavadeira para remover o bloqueio ilegal e liberar a via.

Segundo o G1, “os manifestantes deixaram a via quando as viaturas chegaram e que as máquinas utilizadas na remoção da barricada da pista foram cedidas pelo aeroporto. De acordo com o terminal, não houve impacto nos voos por conta da ocorrência”.

De acordo com o UOL, o terminal aeroportuário “confirmou que a via foi bloqueada por volta das 4h30 com ‘barreiras de paletes pelos manifestantes golpistas’, mas que as barreiras tinham sido retiradas às 7h30”.

