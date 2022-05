Polícia utiliza robô para retirar granada falsa deixada em frente ao Consulado da Rússia em São Paulo

Apoie o 247

Sputnik - Na noite de domingo (22), uma granada foi deixada em frente ao Consulado da Rússia, na Zona Sul de São Paulo.

Em seguida, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados, e para retirarem a bomba suspeita, foram utilizados roupas especiais e um robô, segundo o G1.

Entretanto, ao final da operação, foi avaliado que se tratava de uma bomba falsa. O local ficou interditado por cerca de três horas, mas liberado no começo da madrugada desta segunda (23).

No dia 16 de setembro do ano passado, o Consulado da China no Rio de Janeiro também sofreu um atentado com bomba.

As imagens das câmeras de vigilância do prédio mostraram um homem, vestido de casaco preto e máscara, arremessando um artefato explosivo contra o prédio. Ninguém ficou ferido.

