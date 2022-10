Polícia vai apurar porte ilegal de arma, lesão corporal e disparo no caso Zambelli

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Civil de São Paulo vai investigar porte ilegal de arma, lesão corporal e disparo no caso envolvendo a deputado federal bolsonarista Carla Zambelli (PL).

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, os investigadores buscam identificar o homem perseguido pelos grupos de bolsonaristas, entre os quais alguns armados, que estava com a parlamentar.

Sobre o disparo de arma de fogo, a polícia vai analisar a direção do disparo para saber se um crime mais grave - tentativa de homicídio - ocorreu.

A análise será feita a partir do vídeo que viralizou nas redes sociais que mostra o momento que ocorreu o disparo e mostrará qual a intenção do homem que atirou no momento que a pessoa era perseguida por Zambelli e por seu grupo nos Jardins.

Quanto ao porte de arma, a deputada já afirmou que ignorou conscientemente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que proíbe o porte de armas nas 24 horas anteriores à eleição.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.