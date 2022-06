Policiais civis do Rio também querem pistolas distribuídas pelo governo Cláudio Castro a militares aposentados

Uma resolução do governador Cláudio Castro permitirá aos PMs da reserva no Estado retirarem uma pistola, três carregadores e 50 munições no batalhão mais próximo de suas casas edit

247 - O Sindicato dos Policiais Civis do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) pedirá ao governo estadual pedindo que os agentes aposentados da corporação também sejam beneficiados com a resolução do governador Cláudio Castro que permitirá a todos os policiais militares da reserva no Estado retirarem uma pistola, três carregadores e pelo menos 50 munições no batalhão da PM mais próximo de suas casas. Mais de 10 mil PMs aposentados serão beneficiados com a decisão.

Em entrevista ao jornal O Globo, o vice-presidente do Sindpol, Luiz Cláudio Cunha, o núcleo jurídico do sindicato entrará "com uma petição pedindo ao governador e ao secretário de Polícia Civil a extensão do mesmo benefício concedido aos PMs da reserva". "Ou seja, que policiais civis que tenham a mesma condição de aposentados também recebam armas acauteladas e munição. O policial quando se aposenta não apaga a história dele. Os perigos inerentes de ser policial continuam presentes", disse.

A deputada estadual Dani Monteiro (Psol) criticou a medida do governo Cláudio Castro. "Dinheiro público para financiar uma segurança pública que só se preocupa em matar pessoas" afirmou a parlamentar na rede social.

Não bastasse vivermos num estado extremamente violento, o governo do RJ vai dar armas para PMs da reserva que poderão utilizá-las para fins particulares. Isso mesmo, dinheiro público para financiar uma segurança pública que só se preocupa em matar pessoas.https://t.co/otB6Ejxxhk — Dani Monteiro 🌻🥖💉📚 (@danimontpsol) June 2, 2022

