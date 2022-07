Policiais do Exército espancam entregador de aplicativo em Osasco

O homem aparece sendo colocado no chão à força por dois agentes da Polícia do Exército. Um deles chega a chutá-lo. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Policiais do 2º Batalhão de Polícia do Exército, em Osasco, foram flagrados em um vídeo agredindo um entregador do iFood, em frente a um comércio do centro da cidade. As informações são do portal UOL.

Nas imagens, compartilhadas nas redes sociais por figuras como Paulo Galo, líder do movimento dos entregadores antifascistas, o homem aparece sendo colocado no chão à força por dois agentes da Polícia do Exército. Um deles chega a chutá-lo.

Em nota, o Exército confirmou o caso, mas declarou que o motoqueiro "furou o bloqueio e derrubou um militar batedor", sendo abordado por seus colegas. Mesmo diante da defesa, os envolvidos no ocorrido foram afastados e um inquérito militar aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Alphaville e diferente pic.twitter.com/HAWuync7iV CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Galo (@galodeluta) July 13, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE