(Vídeo) Policiais militares agridem manifestantes após protesto em SP

247 - A Polícia Militar do estado de São Paulo usou cassetetes e chutou alguns manifestantes perto da esquina das ruas Teodoro Sampaio e Mourato Coelho, na zona oeste da capital paulista.

Um grupo teria tido a pretensão de seguir até a Avenida Paulista, onde estavam bolsonaristas, de acordo com informações do portal G1.

Um helicóptero da Polícia Militar deu apoio às tropas iluminando as ruas.

A PM perseguindo gente depois de horas do ato disperso. É absurdo atrás de absurdo! É preciso acabar com a PM! pic.twitter.com/V6qA5lsDK9 — Luka (em 🏡) (@lukissima) June 8, 2020

O ato começou por volta das 14h foi convocado por movimentos negros, torcidas organizadas dos quatro grandes clubes de São Paulo e por movimentos sociais integrantes da Frente Povo Sem Medo, contra Jair Bolsonaro.

As críticas ao governo aumentaram mais ainda neste final de semana após a mudança na maneira de publicar as atualizações de casos do novo coronavírus. Os dados não serão mais divulgados de forma acumulada.

Como alternativa à medida do governo, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, que reúne os gestores dos 26 estados e do Distrito Federal, inaugurou neste domingo (7) um portal "paralelo" para divulgar as estatísticas de coronavírus no Brasil.

