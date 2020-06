Policiais não foram informados que prenderiam Queiroz para evitar vazamento, afirma delegado

"Não demos ciência para os policiais para não haver nenhum tipo de vazamento, nada", afirmou o delegado do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves edit

247 - O delegado do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que os policiais não foram informados que participariam da operação que prendeu Fabrício Queiroz para evitar vazamentos de informação.

"Não demos ciência para os policiais para não haver nenhum tipo de vazamento, nada. Ontem fomos contatados pelo delegado geral que recebeu a missão do Ministério Público, e nós cumprimos com êxito. A gente fez um briefing hoje por volta de 4 horas na nossa sede e seguimos pro local junto com os promotores públicos", disse Gonçalves em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com o delegado, Queiroz não ofereceu resistência aos policiais. "Ele tinha tomado remédio para dormir, não conseguiu atender a campainha, insistimos várias vezes, fomos forçados a quebrar a corrente e chegar até o quarto que ele estava. Estava dormindo não ofereceu resistência nenhuma, só falou que estava com problema de saúde", disse.

