Policial é jogado vivo no Rio Tietê após ser roubado em SP

247 - Um policial civil do 14º Distrito Policial de Pinheiros, na cidade de São Paulo (SP), foi jogado vivo no Rio Tietê após ser vítima de um assalto na tarde desta quarta-feira (5) próximo à ponte da Freguesia do Ó, na Zona Norte da capital.

O agente estava trocando o pneu da viatura quando foi abordado por três suspeitos, que levaram a arma e o celular dele, que foi socorrido pela Polícia Militar e passa bem.



