Policial mata homem negro que estava sem arma

247 - A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) matou Marcos Vinícius Vieira Couto, na noite do último sábado (16), durante uma abordagem na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG) acompanha as investigações sobre o assassinato e também recebeu denúncias de corrupção policial. Testemunhas afirmaram aos advogados que policiais militares mataram Marcos e outros dois moradores da vila, nos últimos dois meses, por não terem pagado propina. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (18) pelo portal G1.

A PM disse ter ido ao local porque recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo e de que um homem armado estava fazendo ameaças. De acordo com a polícia, quando os militares chegaram ao endereço, pessoas apontaram para Marcos Vinícius como o "provável autor dos disparos".

A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou, na noite deste domingo (17), que o homem chegou morto ao Hospital Municipal de Contagem, ao contrário do que informou a Polícia Militar, em coletiva de imprensa sobre o assassinato.

O policial que deu três tiros na cabeça de Marcos foi detido.

