Policial que arrastou mulher na viatura é preso por chefiar milícia e ordenar homicídios no Rio

247 - O sargento Zaqueu de Jesus Pereira Bueno, réu pelo homicídio de Cláudia Silva Ferreira, arrastada por uma viatura da PM por 350 metros na Zona Norte do Rio, foi preso na última terça-feira. Ele é acusado de ser um dos mandantes de dois homicídios cometidos, em junho passado, pela milícia que domina a favela do Quitungo, na Zona Norte do Rio. A reportagem é do portal O Globo.

Segundo a denúncia do Ministério Público que culminou na decretação da prisão, o sargento Bueno “seria a maior liderança da milícia na comunidade do Quitungo, sendo o responsável por coordenar e ordenar os atos praticados na comunidade”.

A reportagem acrescenta que o vídeo que mostra Claudia sendo arrastada pela viatura da PM por 350 metros da Estrada Intendente Magalhães foi revelado pelo EXTRA. O crime aconteceu em março de 2014. As imagens mostram a mulher pendurado no para-choque do veículo apenas por um pedaço de roupa. Apesar de alertados por pedestres e motoristas, os PMs não pararam.

