Polícias de SP foram responsáveis por aumento de 29% na letalidade em abordagens em fevereiro

Brasil de Fato - Dados publicados pelas Corregedorias da Polícia Militar e Civil de São Paulo, nesta terça-feira (4), mostram que a letalidade policial aumentou 29% em fevereiro deste ano, comparado com o mesmo mês de 2022.

Houve um aumento importante, de 42,9%, no número de mortes decorrentes da ação de policiais em serviço. Os índices de letalidade policial estavam em queda em 2022, durante o governo de Rodrigo Garcia (PSDB), principalmente após a instalação de câmeras corporais nas fardas dos agentes.

No mês de janeiro deste ano também houve registro de aumento na letalidade policial. O número de pessoas assassinadas por civis e militares foi 20% maior, em relação ao mesmo mês de 2022.



O aumento de letalidade nos dois primeiros meses do ano, que marcam o início do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da gestão de Guilherme Derrite à frente da Secretaria de Segurança Pública (SSP), preocupa os especialistas, que já enxergam uma nova política adotada pela corporação.

“A letalidade estava reduzindo e existe uma influência de comando, principalmente a Militar. A outra coisa é que os policiais vão se acostumando com as câmeras e vão criando formas de entender o que está acontecendo e formas de lidar”, afirma Rafael Alcadipani, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP).

Ao todo, 30 pessoas foram assassinadas por policiais em serviço no mês de fevereiro, sendo seis mortes por policiais civis e 24 por policiais militares. De acordo com o Alcadipani, a “morte por policiais em serviço gera uma preocupação e acende um sinal amarelo.”



