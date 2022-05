Políticos criticam implosão do PSDB após desistência de Doria

Apoie o 247

247 - Políticos foram ao Twitter nesta segunda-feira (23) destacar a implosão do PSDB após o tucano João Doria desistir da corrida presidencial. O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou, após o anúncio do ex-governador de São Paulo, "aumentam os contornos da polarização civilização x barbárie". "É isso que está em jogo. Como um rio, não há terceira margem", escreveu o parlamentar no Twitter.

O ex-deputado federal Chico Alencar (PSOL-RJ) disse que o PSDB está "à beira da extinção".

"Os extremos, por hoje, comemoram", afirmou a deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP), em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a Jair Bolsonaro (PL).

A desistência de João Dória mostra que não estamos diante de uma eleição trivial. Será a primeira vez que o PSDB não apresenta candidato desde 1989.



Aumentam os contornos da polarização civilização x barbárie. É isso que está em jogo.



Como um rio, não há terceira margem.

Triste história a do Doria. Bolsonarista de ocasião, ganhou mas não levou a prévia tucana: puxaram o tapetão. Nas pesquisas andava tão mal que desistiu da ambição presidencial. Não tem outra instância, a não ser a irrelevância. São rimas mas não solução: PSDB à beira da extinção. — Chico Alencar (@chico_psol) May 23, 2022

Em coletiva, emocionado, @jdoriajr desiste da candidatura à presidência. Perde o @PSDBoficial, perde o Brasil.

Os extremos, por hoje, comemoram. — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) May 23, 2022

