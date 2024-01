Políticos e internautas manifestam solidariedade ao padre Júlio Lancellotti, alvo de CPI na Câmara Municipal de SP

Apoie o 247

247 - Internautas publicaram mensagens de solidariedade ao padre Júlio Lancellotti, alvo de uma possível instalação da CPI das ONGs na Câmara Municipal de São Paulo, onde o religioso desenvolve atividades de ajuda a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) afirmou que "estes bolsonaristas são mesmo uma farsa". "Na CPMI do golpe foram desmascarados e até hoje não sabem onde enfiam a fuça. Agora querem perseguir quem ajuda o povo pobre. Todo apoio a este homem incansável na busca de justiça!".

A deputada estadual Andréa Werner (PSB-SP) afirmou que o padre "desenvolve há anos um trabalho reconhecido internacionalmente em defesa das pessoas mais vulneráveis de SP". "Por que uma CPI ao invés de cobrar ação do executivo e criar políticas públicas eficazes? Padre Julio tem meu apoio!". >>> 'Bolsonaristas da Câmara Municipal de SP tentam criminalizar o trabalho do padre Júlio Lancellotti', denuncia Gleisi

Outra pessoa escreveu: "e tem vereador que quer desmerecer o padre, será que ele faz algo melhor pela cidade?". O vereador Rubinho Nunes (União Brasil), ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), protocolou o pedido na Câmara Municipal em 6 de dezembro de 2023. Parlamentares oposicionistas negaram acordo para instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito e investigar Organizações Não Governamentais.

Estes bolsonaristas são mesmo uma farsa, querendo CPI contra o Padre Júlio Lancelloti. Na CPMI do golpe foram desmascarados e até hoje não sabem onde enfiam a fuça. Agora querem perseguir quem ajuda o povo pobre.

Todo apoio a este homem incansável na busca de justiça! pic.twitter.com/Z3Zu7KOLV8
January 3, 2024





O @pejulio desenvolve há anos um trabalho reconhecido internacionalmente em defesa das pessoas mais vulneráveis de SP. Por que uma CPI ao invés de cobrar ação do executivo e criar políticas públicas eficazes? Padre Julio tem meu apoio! pic.twitter.com/Jreq8lvNuA
January 4, 2024

lembram da Edione, hoje a mãe dela enviou este vídeo e foto de como ela está bem, ela estava na região da Cracolândia e nas ações com o padre @pejulio socorremos e encontramos a família em MG.

E tem vereador que quer desmerecer o padre, será que ele faz algo melhor pela cidade? pic.twitter.com/4PYkWo4rlq
January 3, 2024

