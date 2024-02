'Políticos que irão ao ato de Bolsonaro na Paulista o fazem por medo', diz Gleisi

Presidente do PT afirmou que o ato na Avenida Paulista no domingo é mais um ataque às instituições democráticas edit

247 - A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, foi às redes sociais criticar o ato de Jair Bolsonaro marcado para domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), quando o ex-ocupante do Palácio do Planalto subirá nos palanques para se defender das investigações da Polícia Federal (PF) sobre a tentativa de golpe de Estado.

Em postagem na plataforma social X (antigo Twitter), a dirigente afirmou que os políticos que confirmaram presença no ato, entre eles uma série de governadores de extrema direita, além de outras autoridades, somente o fizeram por medo.

Segundo Gleisi, o ato de Bolsonaro é mais um atentado às instituições democráticas. "É uma vergonha ver governadores e prefeitos, que têm responsabilidade institucional, participando de uma manifestação contra a democracia e a legalidade. Que medo eles devem ter do Bolsonaro, das coisas erradas que só ele deve saber, para obedecer ao comando do inelegível. O ato de domingo não tem nada de defesa do estado democrático de direito. É mais uma ameaça de Bolsonaro às instituições e uma afronta à Justiça, a quem ele está prestes a ter de prestar contas", escreveu Gleisi.

