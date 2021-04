Pontos de vacinação arrecadam alimentos a partir desta segunda em São Paulo

A pessoa que for se vacinar pode levar de maneira voluntária um quilo de alimento não perecível, como arroz e feijão. Pelo menos 395 prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo aderiram à campanha edit

247 - A campanha Vacina Contra a Fome, que pretende arrecadar alimentos não perecíveis nos pontos de vacinação contra a Covid-19, começou nesta segunda-feira (5) no estado de São Paulo. A iniciativa foi lançada pelo governo estadual.

Pelo menos 395 prefeituras do interior, litoral e Grande São Paulo aderiram à campanha, de acordo com o portal Uol. A meta do governo estadual é obter a adesão de todos os 645 municípios.

A pessoa que for se vacinar pode levar de maneira voluntária um quilo de alimento não perecível, como arroz e feijão. É possível conferir os postos de vacinação próximos ao endereço onde o cidadão ou a cidadã vá se imunizar contra o coronavírus.

O governo estadual afirmou que distribuição dos mantimentos será feita pelas prefeituras a famílias carentes de cada cidade.

Confira as regiões que aderiram à campanha.

Vacinação na capital

A secretaria municipal de Saúde de São Paulo afirmou que pretende dobrar o número de postos de saúde que oferecem vacinas contra a covid-19. A ideia é aumentar de 500 para mil postos de saúde.

Também a partir desta segunda, 10 mil profissionais de segurança pública começaram a ser vacinados. A categoria inclui agentes da polícia civil, militar, técnico-científicos, bombeiros, guardas civis e penitenciários.

