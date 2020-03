População já grita Fora Bolsonaro em São Paulo (vídeo)

Moradores do tradicional edifício Copan, no centro da cidade de São Paulo, protestaram contra Jair Bolsonaro na noite deste domingo, 15, dia em que manifestantes foram às ruas pedir ditadura e fechamento das instituições edit

247 - Moradores do tradicional edifício Copan, no centro da cidade de São Paulo, protestaram contra Jair Bolsonaro na noite deste domingo, 15, dia em que manifestantes foram às ruas pedir o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

No vídeo da manifestação, divulgado pela economista Laura Carvalho, é possível gritos de "Fora, Bolsonaro".

Assista: