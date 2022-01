Por falta de doses, Rio suspende vacinação infantil pela segunda vez

Apoie o 247

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro vai suspender a vacinação infantil a partir desta terça-feira, 1. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faltam doses no município para dar conta da imunização das crianças contra a Covid-19. O Rio está à espera do envio de nova remessa de vacinas pelo Ministério da Saúde.

A vacinação segue no caso de 1ª dose para crianças com deficiência e/ou comorbidades entre 5 e 11 anos; 2ª dose de acordo com a data do comprovante de vacinação; dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses; segunda dose de reforço para pessoas com 18 anos ou mais que tenham imunossupressão e receberam três doses no esquema primário, informou o G1.

É a segunda vez que o Rio interrompe a vacinação infantil. O município, após seis dias, retomou a vacinação no último dia 24 há exatos 7 dias, quando chegou uma remessa de vacinas CoronaVac.

