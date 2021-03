Por medo de ser intubado, paciente foge de hospital e invade mercado em SP

Amauri Cesar Pelarin, delegado do 1º Distrito Policial, conta que o paciente estava "bastante assustado com o procedimento". Caso aconteceu na quinta-feira edit

247 - Um paciente de 46 anos com Covid-19 fugiu de um hospital e invadiu um supermercado em Catanduva, São Paulo, por medo de ser intubado, confirmou o delegado do 1º Distrito Policial, Amauri Cesar Pelarin, ao G1.

O caso ocorreu nesta quinta-feira (25) no bairro Parque Jardim. O homem foi contido por policiais militares e levado de volta ao hospital em ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O delegado contou que o paciente saiu pela janela do quarto em que estava internado, pulando uma grande de proteção. Pelarin disse que o sujeito estava assustado com o procedimento ao qual seria submetido. "Não conseguimos descobrir como um paciente prestes a ser intubado conseguiu deixar o hospital e entrar no supermercado. Mas sabemos que ele estava bastante assustado com o procedimento".

O policial negou que o homem tenha sido agressivo ou que tenha agido para espalhar a doença. "Foi mais desespero por saber que precisaria ser intubado".

