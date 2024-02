"Por que não?", diz presidente da Câmara de São Paulo sobre ser vice de Nunes

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A corrida pela vaga de vice-prefeito na chapa de reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo ganhou mais um concorrente. Na última quarta-feira (31), o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite (União Brasil), em entrevista prévia à retomada das atividades legislativas, manifestou sua disposição em compor a chapa encabeçada por Nunes, caso seja a decisão de sua legenda, segundo o g1.

Milton Leite, que também é presidente municipal e tesoureiro estadual do União Brasil, destacou a possibilidade de assumir a candidatura a vice-prefeito: "se o partido assim o desejar, por que não?". O vereador está em seu sétimo mandato consecutivo e já exerce uma função semelhante à de vice-prefeito na prática, assumindo interinamente a prefeitura em ausências de Ricardo Nunes. Ele ressaltou que este será seu último ano no Legislativo paulistano. Sobre futuras aspirações políticas, Leite afirmou: "nós vamos pleitear outros espaços (...), em outros níveis políticos, não mais na Câmara de São Paulo".

continua após o anúncio

A decisão de Milton Leite de entrar na disputa pelo cargo de vice-prefeito se junta a uma lista crescente de candidatos, especialmente ligados ao Partido Liberal (PL). Na segunda-feira (29), o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, indicou o ex-presidente da Ceagesp durante o governo de Jair Bolsonaro, coronel PM Mello Araújo, como um dos postulantes ao cargo na chapa de Ricardo Nunes. A disputa pela vice-prefeitura inclui a delegada Raquel Gallinatti (PL), o deputado estadual Tomé Abduch e a secretária estadual de Políticas para a Mulher, Sonaira Fernandes, ambos filiados ao Republicanos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: