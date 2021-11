Por temor do coronavírus, 58 cidades de SP cancelam o Carnaval de 2022

Apoie o 247

247 - O temor de que aglomerações levem a um aumento dos casos de contaminação por Covid-19 levou 58 municípios da Grande São Paulo, além do interior e do litoral, a cancelarem os festejos do Carnaval 2022. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Carnaval de rua na capital paulista - que já tem 867 inscrições de blocos carnavalescos - depende do aval das autoridades de saúde. Atualmente, 73,5% da população do estado está com o esquema primário da vacina contra Covid completo, e 83,8% já recebeu ao menos uma dose do imunizante.

“É com pesar que se tomou essa decisão, já que não ignoramos o quanto nosso povo se identifica com essa manifestação cultural e ainda o quanto ela representaria para a economia local", disse a Prefeitura de São Luiz do Paraitinga. "O Poder Público não pode se furtar de exercer sua função de zelar pela saúde pública, que é o bem mais importante de todos”, completou.

A Prefeitura de Sorocaba anunciou que não irá investir recursos públicos na festa, mas que não irá coibir parcerias entre blocos e a iniciativa privada. Uma reunião conjunta realizada em Guariba (a 339 km de São Paulo), definiu que 12 cidades do interior, incluindo Jaboticabal, Taquaritinga e Monte Alto, também não terão Carnaval em função do risco de uma nova onda do coronavírus.

"Nós demos margem para que o Carnaval servisse como um grande disseminador. O segundo aspecto de lições aprendidas é a Europa, com novo aumento de casos em países onde a vacinação é menor, inclusive com gravidade. Onde a vacinação está mais consolidada, há casos, mas sem aumento de mortalidade”, ressaltou o infectologista Evaldo Stanislau de Araújo, assistente-doutor da Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas.

