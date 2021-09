Postos em SP registram falta de segunda dose da Astrazeneca

O desabastecimento de AstraZeneca já estava no radar de gestores estaduais e municipais e esse cenário se tornou mais factível com os atrasos na entrega do imunizante edit

247 - Mais da metade das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade de São Paulo está sem vacina da Astrazeneca para aplicação da segunda dose.

O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, que destacou que dos 468 postos 240 estão sem o imunizante. De acordo com reportagem do UOL, o estoque atual do município não dá para abastecer todas as unidades: cerca de 37 mil doses da Astrazeneca.

O secretário informou que já cobrou no Ministério da Saúde um posicionamento, mas até o momento não obteve resposta.

O gestor acrescentou que uma alternativa seria aplicar doses da Pfizer - usada atualmente em adolescentes - mas estas também estão com um estoque reduzido.

O desabastecimento de AstraZeneca já estava no radar de gestores estaduais e municipais e esse cenário se tornou mais factível com os atrasos na entrega do imunizante.

