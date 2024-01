PRD escolhe Padre Kelmon e leva Ricardo Salles a desistir da prefeitura de São Paulo

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O PRD escolheu como seu pré-candidato à prefeitura de São Paulo Padre Kelmon, deixando sem espaço o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro de Jair Bolsonaro. O partido de Salles, o PL, deve apoiar o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), na disputa.

Segundo informações da agência Estadão Conteúdo, a situação levou Salles a desistir oficialmente de concorrer à prefeitura da maior cidade do país. Esta é a segunda vez que ele desiste de concorrer.

continua após o anúncio

"A pedido do presidente [Bolsonaro], eu me comprometi a não sair do PL e, por outro lado, em função da decisão do Valdemar (Costa Neto, presidente da legenda), o partido não abre mão de apoiar o Nunes. Então, fico fora", declarou o deputado.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: