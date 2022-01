Pré-candidato à reeleição, Claudio Castro participa de show gospel com aglomeração e é criticado nas redes

Apoie o 247

247 - O governador do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição pelo estado, Cláudio Castro (PL), subiu ao palco, neste final de semana, em um show evangélico organizado pela Igreja Universal do Reino de Deus e soltou a voz para uma multidão de jovens aglomerados, no Rio, no Parque Olímpico.

Castro postou o vídeo em sua conta no Twitter. Na legenda disse que a principal mensagem era “sobre a importância de guardar a Palavra, e sempre buscar ao Senhor”. O governador do Rio cantou a música “Noites Traiçoeiras”do Padre Marcelo Rossi.

Muita vezes durante a nossa caminhada de fé passamos por noites traiçoeiras. A principal mensagem que deixei para os jovens que estavam no Parque Olímpico foi sobre a importância de guardar a Palavra, e sempre buscar ao Senhor. É muito bom ser amigo de Deus. pic.twitter.com/A71pWoOM5N January 17, 2022

No vídeo ele é criticado pelos internautas. O jornalista do Mídia Ninja George Marques foi um deles. O jornalista chamou de “hipocrisia” o posicionamento de Castro, que cancelou o carnaval no Rio, mas usou o palanque gospel para cantar para uma imensa plateia de jovens aglomerados e possíveis eleitores em 2022.

“Cancela o carnaval de rua do Rio, mas tá lá o bonito cantando para os crentes que ele deseja conseguir votos na eleição deste ano. Hipocrisia que chama?”

Cancela o carnaval de rua do Rio, mas tá lá o bonito cantando para os crentes que ele deseja conseguir votos na eleição deste ano. Hipocrisia que chama? pic.twitter.com/Yl9L5oi4bA January 17, 2022

Outra internauta questiona “o carnaval já começou?”.

“No inferno tem um lugar para hipocrisia e mentira”, disse outro.

“Isso é criminoso! Os hospitais lotados e você fazendo showmício? Não nega de quem é apadrinhado, né? Você nunca passou de um ministro extra-oficial do clã Bolsonaro. Absurdo!!”, reiterou outro internauta.

No último dia 7 de janeiro, Castro postou em sua conta no Twitter que seria “seria irresponsável autorizar aglomerações, sem haver a possibilidade de seguir os protocolos sanitários, enquanto os casos de Covid-19 crescem".

Sugeri ao comitê científico do estado a suspensão do carnaval de rua em 2022. Seria irresponsável autorizar aglomerações, sem haver a possibilidade de seguir os protocolos sanitários, enquanto os casos de Covid-19 crescem. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 7, 2022

Com forte entrada no eleitorado católico, Castro tem se aproximado nos últimos meses de líderes evangélicos, como o bispo Manoel Ferreira, ex-deputado federal e líder da Assembleia de Deus de Madureira. O governador também se aproximou do deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM), ligado ao pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, informa O Globo.

As agendas de Castro com os evangélicos incluem visitas a templos e até participações em aniversários de pastores. Por onde passa, o governador solta a voz e canta músicas religiosas.

