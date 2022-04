Pré-candidato ao governo de São Paulo, Haddad acena a policiais: "precisamos valorizar com treinamento e remuneração"

Segundo Haddad, o ex-governador João Doria "depenou" as policias paulistas edit

247 - Pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Fernando Haddad fez uma publicação pelo Twitter nesta segunda-feira (11) com um aceno aos policiais civis e militares do estado.

Ele afirmou que o ex-governador João Doria (PSDB) "depenou" as corporações e disse ser necessário valorizar a categoria. "Doria depenou a polícia civil e militar. Precisamos valorizar a categoria com treinamento e remuneração. Combinar isso com um plano de metas para a resolução de crimes. A população quer sair para trabalhar ou estudar sabendo que vai voltar bem para sua família".

A agenda de segurança pública é constantemente capturada pela direita e extrema direita para fazer frente às políticas de esquerda. Haddad mostra que não pretende deixar o tema de lado.

