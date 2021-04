Pré-candidato oculto, Huck procura Geraldo Alckmin e ouve palavras de incentivo em conversa sobre 2022

O apresentador Luciano Huck e o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) tiveram um encontro virtual e discutiram sobre uma terceira via competitiva para a corrida ao Planalto edit

247 - Cogitados para a eleição presidencial de 2022, o apresentador Luciano Huck e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) tiveram um encontro virtual nesta quinta-feira (29), por meio da plataforma Zoom.

"Foi um bate-papo para trocar uma ideia. O Luciano Huck tem espírito público, e candidatura é uma questão de avaliação do momento adequado", disse o tucano ao jornal Folha de S.Paulo, ao confirmar a conversa. "Tenho ouvido as pessoas neste momento difícil e importante da vida nacional, com toda a questão sanitária, econômica e social", acrescentou.

De acordo com o tucano, os dois discutiram a política nacional e a busca por uma terceira via competitiva para a corrida ao Planalto, diante do cenário de virtual enfrentamento entre Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pesquisa

Pesquisa PoderData, em parceria com o Grupo Bandeirantes, apontou que 57% dos brasileiros reprovam o governo de Jair Bolsonaro.

Sobre a avaliação do trabalho de Bolsonaro, 51% classificaram como "ruim" ou "péssimo".

Outro levantamento, do PoderData, divulgado no último dia 14, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio lula da Silva com 18 pontos de vantagem sobre Bolsonaro em um eventual segundo turno.

