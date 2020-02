Pré-candidatura do movimento negro é confirmada em SP

O Movimento Negro Uneafro Brasil, com apoio de diversos grupos e coletivos periféricos, definiu nesta última terça feira, dia 4 de fevereiro, sua a pré candidatura coletiva para disputa de uma vaga na Câmara de Vereadores. A iniciativa é composta por Elaine Mineiro, Debora Dias e Júlio César.

O encontro fechado, que reuniu cerca de 50 lideranças de coletivos e movimentos de várias regiões de SP, reafirmou o compromisso de defesa, como em outras campanhas, de um projeto político do povo negro para São Paulo.

CANDIDATURA DO MOVIMENTO NEGRO E PERIFERIAS.

O movimento tem apresentado candidaturas nas últimas 3 eleições, sempre com caráter essencialmente coletivas e enraizadas nos guetos, do seio dos movimentos de luta negra e periférica. E isso não mudou. Desta vez, com estética renovada em formato coletivo, reuniram 3 lideranças de base, formadas no cotidiano das lutas, com trajetórias, história e serviços prestados. Não são um ajuntamento de pessoas bonitinhas que resolveram, do nada, fazer política. Tampouco são pessoas negras tiradas de uma cartola mágica para cumprir tabela ou prestar submisso serviços à branquitude, sejam de esquerda ou direita. São quadros que se dedicarão à luta contra o racismo e ao fortalecimento do movimento negro. A candidatura deve acontecer pelo Partido Socialismo e Liberdade.

Ainda há alguma chance de esta chapa receber uma ou duas outras representações de movimentos com os quais o grupo está dialogando, mas desde já, o bloco está na rua.

EIXOS DA POLÍTICA

Educação, serviços de assistência social, políticas de cultura nas periferias, saúde, segurança pública municipal e genocídio, direitos de crianças e adolescentes, defesa das religiões de matriz africana, mulheres negras e direitos Lgbtqi+ são alguns dos eixos de atuação desta pré candidatura e futuro mandato.

AGENDA:

No próximo dia 3 de Março será realizada a segunda reunião ampliada de organização, fechada para convidados.

No dia 21 de Março, sábado a noite (Dia Internacional contra a Discriminação Racial), será promovido o lançamento oficial da pré candidatura que vai ajudar a construir uma #SãoPauloSemRacismo!

NOSSAS CANDIDATAS:

Elaine Mineiro é mãe, tem 35 anos, é geógrafa, arte educadora e articuladora cultural. É coordenadora de núcleo de base da Uneafro Brasil no Jd. Pantanal, bairro de São Miguel Paulista. Atua na Comunidade do Jongo dos Guaianás e no grupo Samba das Pretas, na Cidade Tiradentes, na região leste de SP, onde vive.

Debora Dias tem 22 anos e foi aluna de cursinhos da UNEafro. Hoje é estudante de Ciências Socias na Universidade Federal de São Paulo e Coordenadora geral do núcleo de base Ilda Martins de Souza e Angela Davis, na Fazenda da Juta, Na ZL. Trabalha como Orientadora Sócioeducativa em um serviço de fortalecimento de vinculo CCA também na Fazenda da Juta, é artísta e produtora da Coletiva Emana, que promove arte e formação feminista interseccional em Sapopemba, bairro onde mora.

Júlio Cesar de Andrade, 33 anos, é morador de Guaianases, zona leste de SP. É Assistente Social, pós graduado em direitos da criança e adolescente e Mestre em Serviço Social. Colaborou com a fundação e articulação de núcleos de base da Uneafro entre 2009 e 2012. Foi Conselheiro Tutelar na região do Lajeado de 2011 a 2016. Atuou como educador social em serviços de acolhimento e abordagem de rua e atualmente coordena um serviço de convivência e fortalecimento da criança e Adolescente. É profissional e reconhecido ativista do Serviço Social e Babalorixá da casa Ile Aye Dun.