"Precisamos iniciar amanhã o movimento pelo impeachment de Bolsonaro", diz Rogério Correia

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) falou à TV 247 na manhã desta terça-feira, 7 de setembro, diretamente da manifestação contra o governo federal em Belo Horizonte e afirmou que a resposta do Legislativo aos atos golpistas convocados por Jair Bolsonaro que acontecem neste feriado deve ser a abertura do processo de impeachment contra o ocupante do Palácio do Planalto.

"Precisamos a partir de amanhã já iniciar no Congresso Nacional uma exigência de todos os partidos para que seja colocado na pauta o impeachment do presidente Bolsonaro, porque o que ele está tentando no Brasil é articular um golpe. E se não houver uma reação dos partidos e da democracia, ele acaba emplacando algum tipo de golpismo. Então nós não podemos simplesmente ficar esperando que isso aconteça", disse.

O movimento pelo impeachment, de acordo com o parlamentar, deve ser apoiado por todos os partidos que defendem a democracia. "Mesmo os partidos que não são de esquerda mas que defendem o processo democrático têm que fazer essa exigência e colocar em discussão o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E há clima no Brasil para conseguir que esse impeachment ocorra. Hoje, apesar de todo o aparato que eles montaram no Brasil inteiro em torno do golpe, as ruas também estão tomadas por nós, pelos movimentos que defendem o processo democrático".

"Acho que o Bolsonaro sai menor. Amanhã, dia 8, Bolsonaro estará ainda mais isolado e menor", avaliou Correia.

