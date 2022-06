Preço da cesta básica em SP aumenta para R$ 1.209, quase um salário mínimo

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato | São Paulo (SP) - A cesta básica passou a custar R$ 1.209,71 em São Paulo no mês de abril. O dado é de pesquisa mensal realizada pelo Procon-SP, em convênio com o Dieese. O valor é praticamente o mesmo de um salário mínimo, que hoje está R$ 1.212.

O valor foi apurado no dia 29 de abril e representa um aumento de 6,38% em relação ao preço médio constatado em 31 de março, que foi de R$ 1.137,20.

O aumento acumulado em 2022 é de 11,19%. Comparando com abril de 2021, o preço cresceu 17,39%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considerando as variações por grupo de produtos, os itens de limpeza puxam a alta, com crescimento de 7,65% no mês, seguidos por higiene pessoal (7,17%) e alimentação (6,23%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dos 39 produtos pesquisados, 36 apresentaram alta, dois diminuíram de preço e um permaneceu estável em abril. Os produtos que mais subiram foram batata (23,46%), sabonete (13,23%), leite (13,19%), papel higiênico (12,38%) e frango resfriado (11,89%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE