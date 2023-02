Prédio no centro de Belo Horizonte tem princípio de incêndio (vídeo)

Apoie o 247

Por Guilherme Levorato, 247 - O prédio do Othon Palace Hotel, localizado na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, teve um princípio de incêndio na manhã desta sexta-feira (24).

Segundo relatos, um transformador “estourou”. É possível ver fumaça saindo pela parte alta do edifício.

Por orientação dos bombeiros, o local foi esvaziado, as lojas que ficam no térreo do prédio - na "Galeria do Othon" - foram fechadas e o quarteirão ficará interditado.

