Prédio pega fogo na Av. Paulista

edit

247 - Um prédio localizado na Avenida Paulista está pegando fogo neste momento. O edifício está localizado ao lado da sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Uma fumaça preta pode ser vista saindo do topo do prédio.

De acordo com informações do G1, dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local e o trânsito nos dois sentidos da via está congestionado. A SPTrans informou que 17 linhas de ônibus foram desviadas desde as em azão do incêndio.

Ainda segundo a reportagem, a Polícia Militar recebeu chamado por volta das 13h20 após chamas tomarem andar do prédio.

"É um prédio comercial. Temos a informação do fogo na parte superior. Não há vítimas. Estamos retirando as pessoas, fazendo a evacuação do prédio de maneira rápida para que ninguém seja afetado. Estamos fazendo o combate do fogo para que não passe para outros andares", disse o porta-voz dos bombeiros, Marcos Palumbo.

Incêndio de grandes proporções agora na Avenida Paulista. Em um prédio ao lado da FIESP. Muitos bombeiros e polícia se mobilizando para o local, segundo o telejornal. pic.twitter.com/xdKzqkkN5Z — ERIKA HILTON 🏳️‍⚧️🧜🏾‍♀️💉 (@ErikakHilton) February 24, 2022

