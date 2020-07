Prefeito de Araraquara, do PT, defende que Haddad seja o candidato na capital

Edinho Silva avaliou que o PT deveria pôr os seus melhores quadros para disputar as eleições nos municípios. “Para que a gente possa, com nossos melhores quadros, defender o nosso legado, defender as nossas propostas, defender um projeto de País”, avaliou. Assista na TV 247 edit

247 - Prefeito de Araraquara, no interior São Paulo, Edinho Silva (PT) disse à TV 247 que o ex-presidenciável Fernando Haddad deveria colocar seu nome à disposição para disputar o cargo de prefeito de São Paulo.

Para Edinho, o PT precisa investir forte nas eleições municipais para se reerguer e colocar em prática seu projeto de País. “Eu conversei com o Jilmar Tatto por telefone e eu disse a ele o que eu vou dizer aqui, eu falei: ‘Jilmar, eu defendo a candidatura do Fernando Haddad’. Eu penso que nesse momento o PT deveria pôr os seus melhores quadros para disputar as eleições nos municípios para que a gente possa, com nossos melhores quadros, defender o nosso legado, defender as nossas propostas, defender um projeto de País que se materialize em cada município. Em São Paulo, o melhor quadro que nós temos é o Fernando Haddad, pela liderança que é e por tudo que representa nesse momento”.

Em participação no Boa Noite 247, ele também falou sobre as ações de combate à pandemia do novo coronavírus em Araraquara, onde os números foram melhores que a média da região.

