Prefeito de Belo Horizonte recorre ao Supremo para derrubar liminar que libera cultos religiosos

"Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal", afirmou o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, em sua página nas redes sociais edit

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) recorreu, neste domingo (4), ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar derrubar a liminar que permite celebrações religiosas presenciais durante a pandemia do coronavírus, concedida pelo ministro Kassio Nunes Marques.

"Por mais que doa no coração de quem defende a vida, ordem judicial se cumpre. Já entramos com recurso e aguardamos a manifestação do presidente do Supremo Tribunal Federal", afirmou o prefeito da capital mineira, em sua página nas redes sociais.

A prefeitura argumenta que a decisão de proibir reuniões em igrejas e templos têm o objetivo de tentar frear a disseminação da Covid-19, em um ambiente em que os hospitais da cidade estão cheios.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.