Prefeito de BH confirma encontro com Lula em evento no Minascentro nesta quinta-feira

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), confirmou nesta terça-feira (6), sua presença em um encontro agendado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorrerá no Minascentro, na manhã de quinta-feira, 8 de fevereiro.

Noman revelou que recebeu o convite diretamente do presidente e expressou sua satisfação em participar do evento, embora tenha ressaltado que o propósito exato da reunião ainda não foi divulgado de forma clara. "O presidente marcou uma reunião, me convidou para participar e irei com muito prazer. Agora, é uma incógnita e ninguém nos disse o que ele virá fazer", afirmou o prefeito, de acordo com a Rádio Itatiaia.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, Lula fará uma prestação de contas das ações realizadas pelo governo federal em Minas Gerais. O prefeito destacou a importância de possíveis anúncios relacionados a projetos para a capital mineira, como a construção de novas moradias populares. “No Minha Casa Minha Vida já está autorizado dentro do PAC para construir 3,6 mil moradias. Espero que essa seja uma das liberações anunciadas", disse. Além disso, Noman mencionou outras demandas da cidade, como investimentos em ônibus elétricos e em obras de urbanização de vilas e favelas.

O presidente Lula tem chegada prevista em Minas para a noite de quarta-feira (7), e sua participação no evento no Minascentro marca sua primeira visita ao estado desde o início de seu terceiro mandato

